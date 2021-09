Mit dieser neuen Aufmerksamkeit kommt Markus nicht gut klar. Der 23-Jährige stellt sich bei Beauty & The Nerd gerade einer echten Herausforderung: Gemeinsam mit seiner Beauty Cecilia Asoro kämpft der Nerd gegen seine Mitstreiter um den Sieg. Dabei kommt Markus vor allem bei den Zuschauern ziemlich gut an und wird im Netz gefeiert. Dass Markus jetzt in den Fokus der Öffentlichkeit gerät, macht dem Studenten offenbar etwas Angst.

Mit Promiflash plauderte der Anime-Fan über die Teilnahme in der Dating- und Gamingshow. Er habe niemals gedacht, dass so viele Menschen ihn nicht nur als Kandidaten, sondern tatsächlich als Favoriten ansehen. Jedoch macht er sich darüber auch viele Gedanken. "Ich versuche, diese neuerlangte Bekanntheit wertzuschätzen, befürchte aber, dass ich den Erwartungen der Follower nicht gerecht werden kann", betonte er. Der Magic-Karten-Sammler hoffe, dass am Ende niemand von ihm enttäuscht sei.

Auf Twitter ist das deutsche TV-Publikum von dem stillen Nerd hellauf begeistert. "Ich will Markus adoptieren. Er ist einfach nur unglaublich toll" und "Markus ist ne Beauty", kommentierten die User im Netz. Ein Weiterer meint, Markus sei einfach eine Legende.

Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis Cecilia und Markus bei "Beauty & The Nerd"

Anzeige

Instagram / subversiduum "Beauty & The Nerd"-Kandidat Markus im Juli 2020

Anzeige

Beauty & The Nerd, ProSieben Markus und Cecilia, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de