Ed Westwick (34) ist offenbar wieder auf dem Singlemarkt! Der Gossip Girl-Star ist ein echter Frauenschwarm. Zum Ärger vieler Fans war der Schauspieler jedoch bis zuletzt noch in festen Händen: Der Brite datete die Influencerin Tamara Francesconi und schien mit der Netz-Beauty überglücklich zu sein. Doch diese süße Romanze ist nun offenbar vorbei: Tamara hat sich nämlich angeblich von Ed getrennt!

Wie Daily Mail berichtet, ist Ed seit Kurzem wieder Single. Laut einem Insider soll das Model den Schritt gegangen sein und dem Seriendarsteller den Laufpass gegeben haben – nach gut zwei Jahren Beziehung. Die Gründe für das Liebes-Aus sind bisher nicht bekannt, auch bestätigte keiner der beiden die Trennung bis dato.

Trotz des mutmaßlichen Beziehungsendes scheint es Ed derzeit aber ganz gut zu gehen: Am Mittwochabend erschien der Hottie zumindest in London bei den GQ-Awards – und posierte total cool vor den Fotografen. Berichten zufolge feierte Ed anschließend zudem noch mit Lottie Moss (23) in der britischen Hauptstadt.

MEGA Ed Westwick mit seiner Freundin Tamara Francesconi in Rom, Juni 2021

Instagram/tamfrancesconi Ed Westwick und Tamara Francesconi im Dezember 2019

Getty Images Ed Westwick bei den GQ Men Of The Year Awards 2021

