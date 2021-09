Yeliz Koc (27) macht einfach weiter! Die einstige Bachelor-Kandidatin muss gerade einiges einstecken: Nachdem monatelang Trennungsgerüchte um sie und Jimi Blue Ochsenknecht (29), den Vater ihres ungeborenen Kindes, kursierten, gaben die beiden das Beziehungsaus nun offiziell bekannt. Jedoch scheinen die Ex-Turteltauben nicht unbedingt im Guten auseinandergegangen zu sein, wie die Beauty mit mehreren Seitenhieben mehr als deutlich machte. Inmitten des ganzen Trubels postete Yeliz nun ein Babybauch-Update!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Brünette eine Aufnahme von sich im Bikini – auf dem Schnappschuss setzt Yeliz ihren XXL-Babybauch strahlend in Szene, ihre Hand hält sie schützend auf ihre Kugel. In der Betitelung des Bildes brachte die 27-Jährige ihre Follower auf den neusten Stand, was das Stadium ihrer Schwangerschaft angeht: "Schwangerschaftswoche 34", schrieb sie zu dem Foto und ließ sich nichts von der aktuellen Situation anmerken.

Aufgrund der öffentlichen Schlammschlacht mit der Familie ihres Partners richteten viele Fans aufbauende Worte an die werdende Mama. "Wunderschön, du schaffst das. Lass dich von falschen Personen nicht kaputtmachen, das Wichtigste ist jetzt deine Tochter", schrieb beispielsweise eine Instagram-Nutzerin.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de