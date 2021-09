So macht man also Promo für sein allererstes Album! Am 17. September veröffentlicht der US-Rapper Lil Nas X seinen Debüt-Longplayer "Montero" – über zwei Jahre nachdem seine Karriere mit seiner ersten Single "Old Town Road" einen kometenhaften Anfang genommen hatte. Jetzt sorgte der 22-Jährige mit einem Shooting der ganz besonderen Art für Furore: Um seine Platte anzuteasern, ließ sich Montero Lamar Hill, wie er bürgerlich heißt, als schwangerer Mann ablichten!

Das wirklich grandiose Ergebnis der Fotosession präsentierte Lil Nas X auf seinem Instagram-Profil. Wie schon 2017 die mit Zwillingen schwangere Beyoncé (39) kniet der Musiker auf dem Boden, hält liebevoll seinen Fake-Babybauch und setzt dem Ganzen noch mit diversen Blumen im wahrsten Sinne des Wortes die Krone auf. "Überraschung! Ich kann es noch gar nicht glauben, euch es endlich verkünden zu können: Mein kleiner Wonneproppen 'Montero' soll am 17. September zur Welt kommen", schrieb er wie in einer klassischen Schwangerschafts-Verkündung.

Auf die Idee, sich eine Fake-Kugel zu verpassen, kam er übrigens erst durch seine Stylistin, wie er People verriet: "Sie hat gescherzt, das ist dein Album, dein Baby, du solltest ein Schwangerschaftsshooting machen. Ich antwortete darauf, weißt du was, das ist wirklich brillant!" Fast genauso provokativ wie die Babybauch-Bilderreihe ist übrigens das Cover von "Montero". Darauf schwebt der Rapper nämlich splitterfasernackt über einem Bach umringt von viel Grün und schneeweißen Tempelbauten.

Lil Nas X bei den Grammy Awards in L.A. im Januar 2020

Lil Nas Xs Albumcover zu "Montero"

Lil Nas X im Mai 2021 in Los Angeles

