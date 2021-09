Die Gerüchte sind tatsächlich wahr! Im Mai dieses Jahres gab es bereits die Schlagzeile, dass Unter uns-Star Jakob Graf (38) angeblich seinen letzten Drehtag am Set der Serie hinter sich hat. Damals wurde allerdings nicht bestätigt, dass der Kampfsportler seine Rolle als Luke Färber nach rund zwei Jahren an den Nagel hängt. Das ändert sich nun – es wurde offiziell verkündet, dass der Schauspieler schon in wenigen Tagen zum letzten Mal bei "Unter uns" zu sehen sein wird.

Im Fanmagazin des "Unter Uns"-Fanclubs plauderte der Kampfsportler über seine letzten Momente als Teil des Casts – denn schon am 13. September werden die finalen Szenen mit Jakob als Luke über die Bildschirme flimmern. "Ich wurde gebührend und gleich zweimal von den besten Teams, die man sich wünschen kann, verabschiedet. Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Freue mich auf neue Abenteuer", betonte der 39-Jährige. An seine Serienzeit hat der gebürtige Würzburger nur gute Erinnerungen – ihm bleibe besonders der Entführungsdreh mit Luca Maric (55) im Kellerschacht im Gedächtnis.

Achtung, Spoiler!

Doch wie verlässt Luke die Schillerallee überhaupt? Auch das verriet der TV-Darsteller bereits und teaserte spannende Momente an. "Mit einem lauten Knall. Das wird der Hammer. Leider gleichzeitig ein niederschlagendes Argument, das ihn so schnell nicht zurückbringen wird, denke ich", betonte er. Nach einem Zerwürfnis mit Paco (Miloš Vuković, 40) und seiner Schwester Nika (Isabelle Geiss) verliert Luke die Kontrolle und schlägt Bewährungshelfer Marius Popovic (Torsten Knippertz, 51) nieder. Daraufhin muss er die Stadt fluchtartig verlassen.

Jakob Graf "Unter uns"-Star Jakob Graf

TVNow/ Stefan Behrens Jakob Graf und Torsten Knippertz bei "Unter uns"

TVNow/ Stefan Behrens Jakob Graf und Torsten Knippertz bei "Unter uns"

