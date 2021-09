Eric Sindermann (33) kann kaum glauben, was passiert ist. Bei Promi Big Brother wurde der Ex on the Beach-Star kurz vorm Finale aus dem TV-Container gewählt und hatte an der Niederlage zunächst mächtig zu knabbern. Der große Pluspunkt: In der Show hat er enge Freundschaften geschlossen und besucht derzeit sogar Danni Büchner (43) auf Mallorca. Von einem vermeintlichen Freund aus der Sendung ist der Designer jetzt aber bitter enttäuscht. Laut Eric habe Uwe Abel (51) ihn bei der Aftershow-Party total von oben herab behandelt.

"Das ist für mich die größte Enttäuschung, die ich bis jetzt erlebt habe", betonte der 33-Jährige Anfang der Woche auf seinem Instagram-Account. Uwe habe ihm auf der Party nach dem Finale nämlich geraten, seine charakteristische Krone besser abzunehmen. "Du mit deinem achten Platz hast keine Krone zu tragen, du bist ein Niemand", zitierte er den Bauer sucht Frau-Star. Was Eric aber viel schlimmer findet als die Aussage an sich. Bis zuletzt habe er keine Entschuldigung erhalten: "Er war hocharrogant – vielleicht war er besoffen [...]. Aber ich habe ihm eine private Message geschrieben und er hat bisher noch nicht geantwortet."

Warum Dr.Sindsen gerade von Uwe so enttäuscht ist, hat einen bestimmten Grund: Die zwei haben sich im Container richtig gut verstanden und seien stets füreinander da gewesen. Gerade von ihm habe er deswegen eine solche Aktion nicht erwartet. "Ich hab immer hinter Uwe gestanden, habe ihn getröstet, ihn nie gewählt. Ich habe eigentlich alles für ihn gemacht", hielt Eric fest.

TVNow "Ex on the Beach"-Star Eric Sindermann

Instagram / iris.abel.official Uwe Abel im August 2021

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, bekannt als Designer "Dr.Sindsen"

