Dwayne "The Rock" Johnson (49) bekommt muskulöse Konkurrenz! Der Schauspieler wird von seinen Fans nicht nur für seine coolen Filme wie Jumanji oder "Jungle Cruise" gefeiert: Auch mit seinem eindrucksvollen Body und Mega-Muckis beeindruckt der Hüne seine Bewunderer stets. Doch diesen Anblick bietet nicht nur der Ex-Wrestler: Im Netz kursieren jetzt Fotos, die offenbar Dwaynes Doppelgänger zeigen – und so reagiert The Rock!

Das Sheriffsbüro von Morgan im US-Bundesstaat Alabama veröffentlichte vor Kurzem auf Twitter ein Foto, das einen ihrer Mitarbeiter zeigt. Lässig lehnt Polizist Eric Fields an einem Auto – und sieht The Rock mit seinen Muskeln, der Sonnenbrille und dem coolen Grinsen dabei total ähnlich! "Ich dachte, das wäre ein Filmfoto von Dwayne!" und: "Ihr verarscht uns doch!", lauten nur zwei der verwunderten Tweets unter dem Beitrag.

Nicht nur die Fans des Kaliforniers sind bei diesem Anblick völlig baff. Auch Dwayne selbst teilte das Bild auf seinem Profil und schrieb dazu: "Oh shit, wow! Der Typ ist viel cooler. Bleib sicher, Bruder, ich danke dir für deine Dienste! Irgendwann müssen wir mal was trinken gehen und du erzählst mir alle deine The-Rock-Storys!" Seht ihr die Ähnlichkeit auch? Stimmt unten ab!

Getty Images Dwayne Johnson bei einem Pressetermin in Berlin

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson im Oktober 2020

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson im Dezember 2019

