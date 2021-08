Schauspieler John Cena (44) feierte vor Kurzem seine Rückkehr in den WWE-Ring. Zuletzt war er im April 2020 bei Wrestlemania 36 zu sehen. Jetzt gab er bei einem überraschenden Auftritt bekannt, dass er beim großen SummerSlam-Event gegen Roman Reigns antreten wird. Der "The Suicide Squad"-Star verriet nun, dass er sich auch von Kollege Dwayne "The Rock" Johnson (49) ein WWE-Comeback wünschen würde.

The Rock kehrte bereits vor einigen Jahren seiner Karriere als Wrestler den Rücken zu. Stattdessen fokussierte er sich auf die Schauspielerei und ist heute aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. In einem Interview mit "E!" zeigte sich John begeistert von der Idee, Dwayne Johnson wieder im Ring stehen zu sehen. Er erklärte: "Dwayne Johnson ist ein absoluter Weltstar. Es gibt keinen wie ihn. Und es wird auch nie jemanden wie ihn geben." Er schwärmte weiter: "Als WWE-Fan wünsche ich mir ein Comeback von ihm. Ich glaube, das wäre für alle besonders."

Fans waren völlig außer sich, als John seine Rückkehr in den Ring bekannt gab. Undenkbar wäre auch ein WWE-Comeback von The Rock nicht. Bei der Comic Con 2017 entgegnete er auf die Frage, gegen wen er gerne einmal in den Ring steigen würde: "Triple H, Brock Lesnar oder Roman Reigns." Reigns selbst forderte seinen Cousin, Dwayne Johnson, zu einem Match bei WrestleMania 39 heraus. Das Event soll im Januar 2023 stattfinden.

Getty Images John Cena bei einer Awardshow in Los Angeles

Getty Images John Cena bei der Pressekonferenz des WWE SummerSlam 2013

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson im Dezember 2019

