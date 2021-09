Endlich lüftet sie das Geheimnis um ihr Baby! Georgina Fleur (31) war zuletzt in freudiger Erwartung ihres ersten Kindes. Fans hatten aber seit wenigen Tagen nichts mehr von der ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmerin gehört. Laut Medienberichten soll das Kind schon auf der Welt sein – und nun bestätigt das die Reality-Beauty auch ihren Fans: Georgina teilt einen ersten Clip mit ihrer kleinen Prinzessin!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 31-Jährige vor wenigen Stunden ein paar Videos von einer Baby-Willkommensparty. Doch der eigentliche Knaller und damit auch die Bestätigung folgt jetzt: Georgina teilt ein Kurz-Video von sich und ihrer kleinen Tochter beim Schmusen. "Meine Babypause ist jetzt zu Ende und ich wurde heute mit einer Überraschungsparty überrascht", erklärt sie freudestrahlend in den Clips und betont: "Ich bin wieder da und das Baby ist auch da!"

Sehr viel mehr Details gibt Georgina bislang aber noch nicht preis. So wissen Fans immer noch nicht, wie ihr Mädchen heißt. In einer früheren Instagram-Story deutete Georgina aber schon an, dass der Vorname ihres Kindes mit einem E beginnt.

Instagram / georginafleur.tv Gerogina Fleur im August 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Realitystar

