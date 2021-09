Pietro Lombardi (29) nimmt seine Aufgabe als Netz-Bespaßer bald wieder auf! Der einstige DSDS-Gewinner ist nicht nur durch seine Hits wie "Phänomenal", "Cinderella" oder "Kämpferherz" bekannt, sondern auch für seinen äußerst unterhaltsamen Content auf Instagram. Vor wenigen Wochen legte Pie aber nach 13 Jahren eine Netz-Pause ein. Jetzt gab der "Bella Donna"-Interpret bekannt, wann er für seine Fans endlich wieder auf Social Media zu erreichen ist.

Tatsächlich wird Pietro seine Social-Media-Pause schon sehr bald beenden – am 14. September. "Ich habe euch alle vermisst. Ich habe sehr viel zu sagen. Danke jetzt schon mal an jeden, der mich auch in der Pause supportet hat", schrieb der Musiker in seiner Instagram-Story. Er zählt schon die Tage bis zu seinem Insta-Comeback und ist laut eigenen Angaben diesbezüglich auch schon ein wenig aufgeregt.

In seiner Social-Media-Pause hat sich Pie aber nicht nur um Projekte gekümmert, sondern auch um Sohnemann Alessio Lombardi (6). Der kleine Sonnenschein wurde vor Kurzem eingeschult. Neben dem stolzen Papa war auch Mama Sarah Engels (28) bei dem große Tag dabei.

Anzeige

Michael Kremer / Future Image Pietro Lombardi beim in Erfurt 2020

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro und Alessio Lombardi, August 2021

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Sarah Engels und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Alessio an dessen Einschulungstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de