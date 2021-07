Pietro Lombardi (29) braucht eine Pause! Der Sänger steht seit seinem DSDS-Sieg vor elf Jahren in der Öffentlichkeit – sowohl im TV als auch auf Social Media ist er regelmäßig unterwegs. Nun scheint dem "Cinderella"-Interpreten aber alles zu viel zu werden: Pietro möchte sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen, wie er nun auf Instagram bekannt gab. "Ich könnte niemals in die Kamera lachen und euch sagen, dass alles mega ist, wenn es nicht so ist. Aktuell fehlen mir die Kraft und Energie", erklärte der Musiker über die Hintergründe für seine Social-Media-Auszeit.

