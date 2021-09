Was hatte Linda-Caroline Nobat (26) mit dem Ex-Freund von US-Supermodel Tyra Banks (47) am Hut? Anfang des Jahres suchte die attraktive Jurastudentin noch bei RTL die große Liebe – in Bachelor Niko Griesert (31) fand sie diese aber nicht. Auch ein zweiter Versuch, dieses Jahr ihren Mr. Right zu treffen, verlief Ende Juni im Sande. Doch was genau verband die temperamentvolle Beauty ausgerechnet mit Fotograf Erik Asla? Einem Promiflash-Leser ist da nämlich ein ziemlich interessanter Zufall aufgefallen...

Scrollt man auf dem Instagram-Profil der Ex-Datingshow-Kandidatin ein bisschen nach unten, entdeckt man eine Aufnahme aus Paris: 2019 hatte Linda offenbar die Kunstgalerie Atelier Brancusi besucht. Dabei ist ein Foto entstanden, das die Influencerin von hinten in einen schwarzen Mantel gehüllt vor einem Gemälde zeigt. Ein Promiflash-Fan entdeckte dasselbe Bild auf dem Profil von Erik – er hatte es im Mai 2019 in Farbe geteilt und wohl auch geschossen! Den Schnappschuss hatte der 57-Jährige damals mit folgendem vielsagenden Spruch versehen: "Die Welt ist so reich an Schätzen, wundervollen Seelen und interessanten Menschen." Ob er damit Linda gemeint hatte?

Single wäre Erik zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall gewesen – zumindest wenn man dem Glauben schenkt, was öffentlich ist. Der gebürtige Norweger war von 2013 bis 2017 mit der America's next Topmodel-Gastgeberin liiert gewesen. Mit ihr verbindet den Freigeist auch ein gemeinsames Kind. Im Januar 2016 hatten die beiden mithilfe einer Leihmutter einen Sohn bekommen, Tyras einziger Nachwuchs.

Instagram / iamlindadt & erikasla Collage: Das gleiche Foto von Linda Nobat in Paris

Getty Images August Getty, Erik Asla, Tyra Banks und Natalia Getty im November 2014

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat im März 2021

