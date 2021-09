Shirin Davids (26) Fans müssen sich wohl noch etwas gedulden! Eigentlich hatte die Rapperin angekündigt, ihr neues Album "B*tches brauchen Rap" am 3. September auf den Markt zu bringen. Die ersten beiden Singles davon "Ich darf das" und "Lieben wir" sind bereits ein voller Erfolg. Doch jetzt kam offenbar doch alles anders als geplant: Shirin muss den Release ihrer neuen Platte verschieben – aber warum?

"Kurz und knapp, wie einige von euch schon mitbekommen haben, erscheint mein Album morgen nicht", teilte die gebürtige Hamburgerin am vergangenen Donnerstagabend schweren Herzens in ihrer Instagram-Story mit. Stattdessen erscheint die LP nun voraussichtlich am 19. November. "Mein Herz blutet ein bisschen und mir geht es auch nicht so geil damit", gab die Blondine offen zu. Doch es sei die beste Entscheidung: "Mit zwei Singles kann ich dieses Album einfach nicht droppen. Es braucht mehr Liebe, es braucht mehr Aufmerksamkeit, es braucht mehr Promo. Und deswegen wird es verschoben!"

Auch wenn die Neuigkeit alles andere als erfreulich ist, hatte Shirin in den vergangenen Wochen auch einige Erfolge zu verbuchen. Beispielsweise schlug ihre eigene Eisteemarke "Dirtea" wie eine Bombe ein. Bereits die Vorverkaufszahlen an diverse Supermarktketten schossen mit einer Summe von 20 Millionen Dosen regelrecht durch die Decke. "Wir haben einfach alle Rekorde gebrochen", schwärmte die 26-Jährige zu diesem Zeitpunkt in einem YouTube-Clip.

