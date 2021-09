Lisa und Lena (19) steht ein ziemlich großer Schritt bevor! Die Netz-Zwillinge haben in den vergangenen Jahren einen ordentlichen Wandel von Teenie-TikTok-Stars zu jungen erfolgreichen Damen hingelegt. Im Sommer vergangenen Jahres feierten sie beispielsweise ihre Volljährigkeit. Mittlerweile werden Lisa und Lena längst nicht mehr nur als Duo gesehen, denn beide haben sich charakterlich und optisch zu ganz eigenen Persönlichkeiten entwickelt. Und schon ganz bald wird sich auch die Wohnsituation der Mädels ändern!

Tatsächlich denkt Lena schon länger darüber nach, von zu Hause auszuziehen. Bis zuletzt lebten die Geschwister bei ihrer Familie in Stuttgart. Jetzt rückt der Traum von einem eigenen Heim in greifbare Nähe, wie die 19-Jährige in einer Instagram-Fragerunde offenbarte: "Ich werde schon ziemlich bald ausziehen!" Der Social-Media-Star macht sich aber schon ein bisschen Gedanken, bald nicht mehr täglich seine Liebsten um sich zu haben: "Ich habe Angst, bin aber gleichzeitig total aufgeregt!"

Lena hatte bereits vor einigen Wochen verraten, dass es sie aus ihrem Elternhaus zieht – ganz im Gegensatz zu Lisa. Sie erklärte vor Kurzem ebenfalls schon in einer Story, dass sie noch ein bisschen zu Hause wohnen werde. Wie sich dadurch die Karriere der Twins verändern wird, wird wohl erst die Zeit zeigen. Doch Lena hatte bereits im vergangenen Juni im Interview mit YouTuber Leeroy Matata erklärt, sich auch ein ganz normales Leben abseits von Social Media vorstellen zu können.

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, Webstars

