Herzlichen Glückwunsch! Vor fünf Jahren haben Lisa und Lena (18) ihren ersten Clip auf TikTok geteilt und haben seitdem das Internet im Sturm erobert. Mittlerweile gehören die beiden nicht nur zu den meistabonnierten Netz-Stars in Deutschland, sondern wurden letztes Jahr sogar eingeladen, die Nickelodeon Kids' Choice Awards zu moderieren. Jetzt feiert das Duo einen neuen Meilenstein: Die beiden Web-Sensationen sind nun volljährig!

Kurz vor ihrem Geburtstag haben Lisa und Lena ein Video auf Instagram gepostet, in dem sie zunächst eine Uhr in die Kamera halten, die zeigt, dass es noch zehn Sekunden bis zu ihrem Ehrentag sind. Der Countdown wird von ABBAs "Dancing Queen" musikalisch untermalt und die beiden gebürtigen Stuttgarterinnen tanzen dazu ausgelassen, bis die Zeile "Only 17" zu hören ist. Dann stoppen sie und wechseln die Musik zu Khalids (22) "8Teen". Denn es war dann Mitternacht und die beiden quirligen Blondinen sind seitdem offiziell 18 Jahre alt!

Ihr Post wurde inzwischen von fast 5.000 Menschen kommentiert, die den "Not My Fault"-Interpretinnen zu diesem Meilenstein gratulieren. "Ich kann es nicht glauben, dass die kleine Lisa und die kleine Lena jetzt volljährig sind. Ich hoffe, dieser Tag ist der beste für euch!", wünscht ein Follower.

Anzeige

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena im Februar 2020

Anzeige

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena im März 2020

Anzeige

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, Webstars

Könnt ihr glauben, dass die beiden schon 18 Jahre alt sind? Nein, ich bin echt baff. Ja, das wusste ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de