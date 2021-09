Die ABBA-Fans sind total aus dem Häuschen! Durch Hits wie "Mamma Mia" und "Dancing Queen" wurde die schwedische Musikgruppe weltweit bekannt und erlangte echten Kultstatus. Vor knapp 40 Jahren trennte sich die Band um Björn Ulvaeus, Benny Andersson (74), Anni-Frid Lyngstad und Agnetha Fältskog zwar, aber kürzlich machten Spekulationen um ein mögliches Comeback die Runde – und tatsächlich! ABBA bestätigte jetzt, dass sie an neuer Musik arbeiten.

Und nicht nur das: Die Musiker bestätigten auch bereits ihr kommendes Album. Eine Reunion ist also wirklich in trockenen Tüchern, wie die vier Bandmitglieder selbst in einem YouTube-Livestream verkündeten. Bereits am 5. November soll das neue Musikprojekt unter dem Namen "Abba Voyage" auf dem internationalen Markt erscheinen.

Doch damit nicht genug: Neben neuer Musik soll es auch Konzerte geben – und das in einer ganz besonderen Form. Björn, Benny, Anni-Frid und Agnetha wollen nicht selbst auf der Bühne stehen, sondern lediglich als Hologramme auftreten. Die Show soll am 27. Mai 2022 in London ihre Premiere feiern und dabei sollen die vier ABBA-Avatare von einer zehnköpfigen Liveband begleitet werden. Insgesamt 22 Songs sollen in der eineinhalb Stunden langen Show geträllert werden.

Getty Images Die schwedische Band ABBA in London, 1976

Getty Images Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson von ABBA

Getty Images Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad and Björn Ulvaeus von ABBA

