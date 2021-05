Großartige Überraschung für alle ABBA-Fans! Mit "Mamma Mia", "Dancing Queen", "Waterloo" oder "The Winner Takes It All" wurden Björn Ulvaeus, Benny Andersson (74), Anni-Frid Lyngstad und Agnetha Fältskog Anfang der 1970er-Jahre weltberühmt – seitdem hat die schwedische Popgruppe Kultstatus, ihre Songs kennt wohl so ziemlich jeder. Fast 40 Jahre nach der Auflösung der Band starten die vier Pop-Ikonen nun ihr Comeback mit nagelneuen Songs!

Das plauderte Björn gegenüber The Herald Sun aus. "Dieses Jahr wird es neue Musik geben. Das ist entschieden, es ist keine Frage mehr, ob es passieren könnte. Es wird passieren!", teaserte der mittlerweile 76-Jährige an. Die Musiker stehen sogar schon zusammen in einem Musikstudio in Stockholm und arbeiten fleißig an neuen Hits.

Für die Bandkollegen ist das eine aufregende Zeit. "Wir vier stehen zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder im Studio", erzählte Björn der Zeitung. Auch nach so vielen Jahren bestehe zwischen ihm, Agnetha, Benny und Anni-Frid eine starke Bindung. Sie seien "sehr, sehr gute Freunde", betonte der Sänger.

Getty Images ABBA bei ihrer finalen Tour im Jahr 1979

Getty Images Die schwedische Band ABBA in London, 1976

Getty Images ABBA im Jahr 1974

