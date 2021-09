Anfang April 2021 hatte der Tod von Prinz Philip (✝99) die ganze Welt in große Trauer versetzt: Der langjährige Ehemann von Queen Elizabeth II. (95) war im Alter von 99 Jahren friedlich auf Schloss Windsor eingeschlafen. Ein paar Monate nach seinem Tod wurde dem Herzog von Edinburgh bereits eine neue Fünf-Pfund-Münze gewidmet. Und jetzt wird Philip zudem posthum mit einer besonderen Geste der britischen Seenotrettung geehrt.

Laut einem Bericht von Hello! benennt die Royal National Lifeboat Institution (kurz: RNLI) ein neues Rettungsboot nach Philip: Es soll den Namen "Duke of Edinburgh" tragen und Ende 2022 in Wells-next-the-Sea in Betrieb genommen werden. Das Boot stellt eine Hommage an Philips Engagement für die Seefahrt dar – und ebenso an seine lebenslange Unterstützung der Queen. "Es ist eine große Ehre – nicht nur für die Wells Lifeboat Station, sondern für die RNLI als Ganzes", erklärte der Vorstandsvorsitzende Mark Dowie stolz.

Philip habe zu Lebzeiten sogar schon von dem Plan der RNLI erfahren, denn die Organisation habe eigentlich geplant, das Rettungsboot anlässlich seines 100. Geburtstages einzuweihen. "Wir haben gehört, dass der Herzog erfreut war, als er von den Plänen erfuhr", berichtete der Vorsitzende nun. Besonderen Gefallen habe er daran gefunden, dass das Boot in der Nähe von Sandringham – dem privaten Anwesen der Queen – zum Einsatz kommen sollte.

Chris Jackson/Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in London im November 2020

Getty Images Prinz Philip, Juni 2010 in Halifax

Getty Images Prinz Philip im Juni 2017

