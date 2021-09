Stephie Stark (26) rechnet mit den Love Island-Jungs ab. Die Münchnerin hat nicht nur bei Der Bachelor Flirtshow-Luft geschnuppert, sondern war in der Vergangenheit auch Kandidatin bei Take Me Out. Kein Wunder, dass die Blondine weiterhin gerne verfolgt, wie sich die Liebessuche im TV bei ihren Datingshow-Kollegen gestaltet. Die Store Managerin schaut die aktuelle "Love Island"-Staffel, muss gegenüber Promiflash aber zugeben: Die Jungs reißen sie nicht vom Hocker – vor allem Philipp Orthi fällt bei ihr komplett durch.

"Ich finde alle grade noch eher schrecklich. Die Männer sind unterirdisch", lautete das erste Fazit der 26-Jährigen im Promiflash-Interview. Während die Frauen ihrer Meinung nach von Jahr zu Jahr besser und vor allem noch hübscher werden, können die männlichen Islander absolut nicht punkten. "Philipp ist am schlimmsten. Hat der Stroh im Kopf? Ich wüsste nicht, worüber man sich mit dem unterhalten kann", zeigte sie sich skeptisch. Lediglich Sarah von Fürstenberg und ihrem derzeitigen Couple-Partner rechne sie gute Chancen aus. "Finde ich ganz okay, das könnte man so nehmen."

Dass Lena Schiwiora kurz nach der Trennung von ihrem Ex Robin Riebling im TV nach einem neuen Partner sucht, findet Stephie zwar überraschend, aber nicht schlimm. Sie vermutet, dass das Temptation Island-Girl das Liebes-Aus längst verarbeitet hat: "Es ist einfach nur eine Chance. So wie ich es gerade sehe, denke ich, es ist schon gut, wie sie das macht."

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

Instagram / stephie_stark Ex-Bachelor-Kandidatin Stephie Stark

Anzeige

Love Island, RTL II Jannik, Philipp, Robin, Domenik, Kaan und Dennis bei "Love Island" 2021

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Lena, Islanderin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de