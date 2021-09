Jannik schrappt knapp am Exit vorbei! Die vergangene Folge von Love Island endete mit einem Cliffhanger: Granate Lena musste die letzte Entscheidung in der Paarungszeremonie treffen: Möchte sie mit Jannik oder Philipp in der Kuppelshow weitergehen? Zu Beginn der neuen Folge heute gab es dann endlich die Auflösung: Die Blondine gibt Jannik noch eine weitere Chance, ihr Herz zu erobern!

"Ich glaube, man merkt mir gerade an, dass ich sehr ungerne hier vorne stehe, einfach weil ich euch beide auf ganz andere Art und Weise ins Herz geschlossen hab", beginnt Lena. Doch am Ende wählt sie Jannik, er habe sie von Anfang an total umgehauen – dieser wird von seinen Emotionen sichtlich überwältigt. "Ich bin sehr froh über die Entscheidung. Ich werde mir auf jeden Fall viel mehr Mühe geben!", verspricht der Hottie unter Tränen.

Lena weiß, dass sie mit ihrer Entscheidung auch ein Risiko eingeht – schließlich konnte sich der Stadtbahnfahrer die ganze Zeit nicht zwischen ihr und Andrina (28) entscheiden. "Ich bin der Meinung, dass es vielleicht wirklich manchmal ein paar Umwege geben kann, um zu einem Ziel zu kommen", findet Lena allerdings.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI Lena und Jannik bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Jannik und Philipp bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / andrinafit Andrina Santoro, "Love Island"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de