Endlich lässt Georgina Fleur (31) ihre Fans an ihrem privaten Glück teilhaben! Die Reality-TV-Bekanntheit zog sich am Ende ihrer Schwangerschaft zurück, viele vermuteten, dass sie ihr kleines Mädchen auf die Welt gebracht haben könnte. Und dem war tatsächlich so: Heute zeigte sich die Influencerin das erste Mal mit ihrem Baby im Arm im Netz! Wie happy sie über ihre neue Rolle als Mutter ist, machte Georgina nun mit rührenden Worten deutlich.

"Ich bin überwältigt und voller Glück! Alles andere scheint jetzt so unbedeutend! Ich bin so überglücklich und erfüllt mit meinem Baby", schrieb Georgina in einem neuen Instagram-Post – und teilte zugleich weitere Bilder von sich und ihrem Kind. "Heute waren wir zum ersten Mal draußen und wurden mit einer Welcome-Baby-Party überrascht! Ich bin so überglücklich. 1.000 Dank für alles", schwärmte die Rothaarige.

Die Kommentarspalte wimmelt nur so von Glückwünschen. "Alles Liebe. Steht dir unglaublich gut. Wünsche dir eine wunderschöne Kennenlernzeit mit deiner Prinzessin", schreibt ein User. "Schon lang keine so glückliche Mami gesehen. Alles Liebe euch", schließt sich ein weiterer an. Details wie den Namen ihrer Tochter behält die frischgebackene Mutter bisher für sich.

Georgina Fleur und ihre Tochter

Georgina Fleur und ihre Tochter

Georgina Fleur im Juni 2021

