Keleigh (28) und Miles Teller (34) scheinen noch immer total verliebt ineinander zu sein! Der Schauspieler und das Model gehen bereits seit acht Jahren gemeinsam durchs Leben – und im Jahr 2019 besiegelten sie ihre Liebe mit dem Ehegelübde. Jetzt durften die zwei Turteltauben einen weiteren Meilenstein in ihrer Beziehung erleben – und zwar ihren zweiten Hochzeitstag. Zu diesem Anlass machte Keleigh im Netz einmal mehr klar, dass sie mit ihrem Mann das große Glück gefunden hat!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 28-Jährige jetzt eine ganze Reihe von Erinnerungsfotos mit ihrem Liebsten: Neben einigen gemeinsamen Selfies durfte dabei natürlich auch ein Schnappschuss von ihrer Trauung nicht fehlen. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag richtete Keleigh ein paar herzergreifende Zeilen an Miles. "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag, mein Booshki. [...] Ich liebe dich für immer. Danke, dass du so ein toller Ehemann bist", schwärmte sie.

Die Fans und Freunde des Paares sind von diesen zuckersüßen Aufnahmen ebenfalls hin und weg. Unter dem Post drückten sie ihre Begeisterung aus. "Wunderschön", schrieb beispielsweise der "Foster The People"-Sänger Mark Foster. Auch der Schauspieler Michael B. Jordan (34) reagierte auf den Beitrag: Er kommentiere ein paar Flammen-Emojis.

Instagram / keleighteller Keleigh Teller mit ihrem Ehemann Miles

Instagram / keleighteller Miles Teller mit seiner Frau Keleigh

Instagram / keleighteller Keleigh Teller mit ihrem Ehemann Miles

