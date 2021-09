Heiß, heißer, Melody Haase (27)! Die Berliner TV-Bekanntheit ist nicht nur durch Sendungen wie #CoupleChallenge oder Adam sucht Eva - Promis im Paradies bekannt, sondern auch für ihre diversen Beauty-Eingriffe. Melo ließ sich in der Vergangenheit des öfteren das Hinterteil vergrößern oder ihre Nase korrigieren. Daraus machte sie auch nie ein Geheimnis. Jetzt setzte die Sängerin ihren getunten Body besonders lasziv in Szene.

Mit ihrem neuesten Instagram-Beitrag sorgte Melo nun für Schnappatmung: Die Weltenbummlerin präsentierte sich nämlich in einem äußerst knappen Ensemble. Obenrum trägt die einstige DSDS-Kandidatin ein grünes Schnüroberteil, das ihr einen überdimensional großen Underboob und freie Sicht auf ihre Körpermitte gibt. Da sich ihr Nippel abzeichnet, kann man unschwer erkennen, dass Melody heute den BH weggelassen hat. Ihren XXL-Popo betont sie auf der Aufnahme in einem superengen Bleistiftrock.

Die OnlyFans-Creatorin war zuletzt mit ihrem Verflossenen bei Ex on the Beach zu sehen – da verriet sie mehr über ihr Sexverhalten. "Ich habe einfach keinen romantischen Sex. Ich mache das immer so. [...] Ich küsse keine Fuckboys", erklärte Melody.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, 2021

Instagram / melodyraabbit Sängerin Melody Haase

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, 2021

