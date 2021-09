Herrscht dicke Luft zwischen Scott Disick (38) und Kourtney Kardashian (42)? Scott sorgte vor wenigen Tagen für Schlagzeilen als Younes Bendjima (28) eine private Nachricht von ihm leakte. Darin lästerte der Dreifachvater über Kourtneys Beziehung mit Musiker Travis Barker (45). Die Stimmung zwischen Scott und seiner Ex scheint deshalb etwas angespannt zu sein. Bei Kourtneys Willkommensparty mit ihren Kindern war von deren Vater jedenfalls keine Spur.

Kourtney und Travis genossen in den vergangenen Tagen ihren gemeinsamen Urlaub in Italien und Frankreich. Während ihrer Reise posteten sie immer wieder heiße Bilder auf Social Media. Jetzt reiste der Keeping up with the Kardashians-Star zurück nach Los Angeles, wo er von seinen Kindern herzlich empfangen wurde. In ihrer Instagram-Story teilte Kourtney, wie Penelope (9) und Reign Disick (6) sie in ihrer mit Rosenblättern dekorierten Einfahrt begrüßten und ihr in die Arme fielen. Von Papa Scott war bei den Feierlichkeiten jedoch nichts zu sehen. Hat er vielleicht absichtlich Kourtneys Willkommensparty verpasst? Sein Lästerversuch mit Younes soll ihm inzwischen wohl ganz schön peinlich sein.

Mit dem Liebesglück seiner Ex scheint Scott einfach nicht ganz klarzukommen. Er beschwerte sich über die freizügigen Urlaubsfotos von Kourtney und Travis: "Geht es diesem Mädel noch gut? Mitten in Italien." Kourtney soll laut einem Insider von HollywoodLife nun vorhaben, den "Flip It Like Disick"-Star wegen der geleakten Nachrichten zu konfrontieren.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian in Italien

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Reign und Tochter Penelope

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

