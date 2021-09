Andrej Mangold (34) äußert sich ganz ehrlich zum Mega-Beef bei Kampf der Realitystars! Der ehemalige Bachelor eckte in der Reality-Show ganz schön an: Zahlreiche Teilnehmer hielten den gebürtigen Hannoveraner für manipulativ – allen voran Kader Loth (48). Bei der Stunde der Wahrheit gerieten die beiden dann sogar richtig aneinander. Im Promiflash-Interview legt Andrej nun noch einmal nach: Das hält er von Kaders Verhalten in der Show.

Während der Entscheidung warf Kader dem Ex von Jennifer Lange (27) vor, sich genau so übel zu verhalten wie im Sommerhaus der Stars. Für Andrej eine Frechheit: "Sie wirft mir Dinge vor, die sie in der Vergangenheit am TV gesehen hat. Das ist extrem lächerlich!" Gerade Kader, die viel Erfahrung in der TV-Branche habe, müsse seiner Meinung nach mehr Weitsicht haben. "Mich dann [...] noch so anzugehen und alte Geschichten rauszuholen war einfach nur respektlos!", schildert Andrej weiter.

Doch Andrej fand Kaders Aussagen nicht nur respektlos. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin traf den Basketballer damit auch hart, wie er gesteht: "In dem Moment war ich einfach verletzt, da sie mir gegenüber immer so getan hat als würden wir uns verstehen oder klarkommen miteinander!"

Andrej Mangold, Ex-Bachelor

Kader Loth, 2020

Andrej Mangold im Juni 2020

