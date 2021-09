Sucht sie bald im Fernsehen nach der großen Liebe? Bereits seit Anfang des Jahres schien es in Jenefer Riili und Matthias Höhns (25) Beziehung zu kriseln – nach Jenefers Kampf der Realitystars-Teilnahme folgte dann die endgültige Trennung. Zwar kümmern sich die beiden gemeinsam um ihren Sohnemann Milan – der Beziehungsstatus der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist seitdem aber Single! Da stellt sich doch die Frage, ob sie wieder bereit ist, jemanden kennzulernen. Jenefer verriet jetzt, dass sie einem Kuppelformat nicht abgeneigt wäre!

Bei einer Fragerunde auf ihrer Instagram-Seite stellte ein User die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, an einer Datingshow teilzunehmen. "Weiß ich nicht", antwortete Jenefer offen. Ein wenig scheint der Gedanke sie aber schon zu reizen: "Mal schauen, vielleicht probiere ich mich im nächsten Jahr mal aus, was das angeht", führte sie fort. Die Single-Mama stelle es sich zwar schwierig vor, im TV einen Partner zu finden – "im realen Leben" sei es allerdings auch nicht so einfach.

Jenefer gibt aber auch preis, dass sie bei der Wahl eines potenziellen Partners durchaus flexibel sei. Dabei muss das Kennenlernen für den Realitystar nicht unbedingt vor laufenden Kameras stattfinden! "Natürlich" sei sie auch offen, jemanden zu daten, der nicht der Öffentlichkeit steht. Zudem offenbarte die Beauty noch ein weiteres Detail über ihr Liebesleben: Sie sei nämlich auch einer Ehe nicht komplett abgeneigt!

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn mit Jenefer Riili und Söhnchen Milan, August 2019

RTLZWEI/Karl Vandenhole Jenefer Riili bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhn im Februar 2020

