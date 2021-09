Erwartet Olivia Munn (41) etwa Nachwuchs? Die Schauspielerin schaffte es bereits in den vergangenen Wochen in die Schlagzeilen. Nach ihrer Trennung im vergangenen Sommer soll sie Comedystar John Mulaney (39) daten – und tatsächlich: Vor einigen Wochen wurden die Stars bei einem Date erwischt. Sind die beiden aber etwa nicht nur ein Paar, sondern auch bald Eltern? Viele Fans gehen davon aus, dass Olivia schwanger ist!

Zuletzt sind Bilder der X-Men-Darstellerin aufgetaucht, auf denen sie weite Klamotten trägt. Unter ihrem Shirt zeichnet sich ein Bauch ab. Prompt fangen bei den Fans die Spekulationen an: "Olivia Munn ist so was von schwanger", ist sich ein Twitter-User sicher. Derselben Meinung sind viele weitere: "Schaut doch mal, wer schwanger ist!" Bisher äußerte sich Olivia allerdings nicht zu den Vermutungen.

Dafür plauderte im vergangenen Mai ein Insider über die Beziehung zwischen Olivia und John: "Die Sache ist noch ganz frisch. Sie gehen es langsam an", erklärt er gegenüber People. Die beiden sollen sich in einer Kirche kennengelernt haben.

Getty Images Comedian John Mulaney

Getty Images Schauspielerin Olivia Munn

Getty Images John Mulaney, Comedian

