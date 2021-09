Sara Kulka (31) spricht offen über ihre psychischen Probleme – und den heftigen Alkoholkonsum während dieser schweren Zeit. Aus ihrem Kampf gegen Depressionen macht die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin kein Geheimnis. Vier Wochen ließ sich die zweifache Mutter deshalb sogar in einer Akut-Klinik behandeln. Inzwischen ist das Model wieder zu Hause und wendet sich im Netz mit einem Geständnis an ihre Community: An ihren Tiefpunkten griff Sara oft zur Flasche und versuchte, sich "zu betäuben".

