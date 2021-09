Endlich Nachschub auf der Insel der Liebe! Seit gut einer Woche heißt es bei Love Island wieder flirten, was das Zeug hält: Unter der Sonne Mallorcas wollen Singlejungs und -mädels ihren Seelenverwandten finden – doch das lief bei den meisten bisher eher holprig. Aber jetzt erhöht sich die Chance auf den perfekten Partner erneut: Martin zieht als Granate in die "Love Island"-Villa ein!

Breites Grinsen, der ganze Body voller Tattoos und stahlharte Muskeln – der 29-Jährige ist ein echter Hingucker! Kein Wunder, dass er als Granate alles aufmischen und so richtig frischen Wind in die Bude bringen will. Und dabei dürfte der Personalberater vermutlich auch gute Chancen haben: Immerhin ist bisher kaum ein Couple so wirklich gefestigt oder gar verliebt...

Doch welche Frau könnte zu dem Gütersloher passen? Wie Martin selbst bereits verrät, hat er im Bezug auf die Optik wenig Präferenzen – steht jedoch auf gebräunte Haut, schöne Augen und schöne Zähne. Auch ein sportlicher Body gefällt dem Fußball-Fan sehr.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI / Thomas Reiner Martin, "Love Island"-Kandidat 2021

Instagram / fuhsanic Martin Fuhsy

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Kandidat Martin

