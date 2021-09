Diese Mutterliebe geht unter die Haut! Jasi_xx3 (18) hat ihre kleine Tochter Eleyna vor mehr als einem Jahr auf die Welt gebracht – damals wurde die TikTok-Bekanntheit mit nur 17 Jahren Mama. Ihr kleines Mädchen stellte das Leben der Blondine zu dem Zeitpunkt ziemlich auf den Kopf, inzwischen haben die junge Mutter und ihr Partner Kevin sich aber bestens in ihren Familienalltag eingefunden. Nun ließ Jasi sich ihr erstes Tattoo stechen – und das hat eine ganz besondere Bedeutung!

"Ich bin einfach anders aufgeregt", gab die Beauty in ihrem neuesten YouTube-Video zu. Für Jasi stand nämlich etwas ganz Besonderes an: ihr erstes Tattoo. "Ich glaube, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie aufgeregt ich war – und gleichzeitig Angst hatte, weil ich die Schmerzen von dem Tattoo nicht einschätzen konnte", erinnerte sich die 18-Jährige. Das Motiv hat für die Teenagerin eine ganz besondere Bedeutung: Ihren Unterarm ziert nun der Name ihrer Tochter Eleyna.

Im Endeffekt tat die Prozedur glücklicherweise aber nicht so doll weh, wie die Tänzerin zuvor befürchtet hatte. "Ich bin ein schmerzempfindlicher Mensch, aber das Tattoo war wirklich relativ harmlos für mich", erzählte die erleichterte Jasi.

YouTube / Jasi Jasis Tattoo

Instagram / jasi_xx3 TikTok-Star Jasi mit ihrem Freund Kevin und ihrer Tochter Eleyna

Instagram / jasi_xx3 Jasi, TikTok-Star

