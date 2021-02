Ob diese Patchwork-Familie eine Zukunft hat? Vor einigen Tagen lüftete TikTok-Star Jasi_xx3 (18) endlich das Geheimnis um ihren Beziehungsstatus. Nach der Trennung von dem Vater ihres Kindes ist sie wieder in festen Händen – und zwar ist sie schon seit Monaten mit ihrem guten Freund Kevin Krasniqi zusammen. Doch wie kommt der 17-Jährige eigentlich mit der wenigen Monate alten Tochter seiner Liebsten klar?

In einem gemeinsamen YouTube-Video geht das Paar jetzt auf einige Fan-Fragen ein. Ein Abonnent möchte von den beiden wissen, ob Töchterchen Eleyna den neuen Partner an der Seite ihrer Mama mag. "Ich finde, das kann man ja so noch gar nicht sagen. Ich mein, sie ist jetzt fünf Monate alt...", erklärt Jasi der Community. In einer Bildunterschrift ergänzt sie allerdings, dass man schon merkt, dass sich die Kleine in Kevins Gegenwart wohlfühlt.

Kevin selbst ist hingegen alt genug, um zu erzählen, wie er mit seiner Vaterrolle klarkommt. "Ich finde es schön. Ich liebe allgemein Kinder. Ich liebe sie jetzt schon über alles", gibt er preis und zaubert seiner 18-jährigen Freundin mit diesen Worten ein Lächeln ins Gesicht. "Du bist süß. Ich bin dafür auch mega-dankbar, dass du mir auch hilfst mit Eleyna", schwärmt Jasi, die bereits vor der Geburt ihres Babys mit Kevin zusammengekommen ist.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit Tochter Eleyna, Oktober 2020

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und ihr Freund Kevin

Instagram / kevyvx Jasi und Kevin im Sommer 2020

