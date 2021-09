Vor der Kamera zeigt sich Eugen Lopez nur ungern in intimen Szenen! Bei seiner Teilnahme bei Are You The One – Reality Stars in Love hat sich der Bartträger vorab offenbar klare Regeln gesetzt: Sex möchte er keinen! Auch wenn es mit Singlelady Finnja Bünhove mehr als gut läuft, kommen sich die beiden nur selten näher. Jetzt machte Eugen sogar bei einer nächtlichen Kuschel-Aktion einen Rückzieher – doch was ist der Grund?

"Geh sofort runter", lautete Eugens Ansage, als sich Finnja samt ihrer Bettdecke auf den ehemaligen Temptation Island-Verführer setzen wollte. "Wenn sie [Finnja] zu nah mit der Hand an den Intimbereich kommt, dann tue ich die immer weg", erzählte Eugen im Einzelinterview. Sein Oberschenkel, der Bauch und die Brust seien für Streicheleinheiten hingegen in Ordnung. Doch warum die Eingrenzung? "Alles was nach Sex, Petting oder so aussieht, machen wir nicht", stellte Eugen klar.

"Unter der Decke kann man sich alles vorstellen. Ich will einfach nicht, dass es so aussieht", begründete der 28-Jährige seine Sorge. Für Finnja allerdings völlig ungerechtfertigt: "Wenn du dich nicht bewegst oder ausziehst, dann kannst du keinen Sex haben!" Um Eugen weiter kennenlernen zu können, hält sich die Schönheit aber dennoch an seine selbst auferlegten Regeln.

Anzeige

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez im Januar 2021

Anzeige

Instagram / finnja__von__buenhove Finnja Bünhove im September 2020 in Berlin

Anzeige

Instagram / eugen1gv Eugen Lopez im November 2020 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de