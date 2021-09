Der sympathische Oberbayer Gerhard sucht in der aktuellen Schwiegertochter gesucht-Staffel nach der großen Liebe! Mit zwei Kandidatinnen wollte es anfangs zwar nicht so richtig klappen – das Kuppelshow-Oberhaupt Vera Int-Veen (53) überraschte ihn dann aber mit einer neuen Single-Frau: Nadine kennt Gerhard bereits vom Sehen, hat sich in der Vergangenheit jedoch nie getraut, ihn anzusprechen. In der Sendung funkte es zwischen den beiden dann aber tatsächlich ziemlich schnell. Und deshalb vermuten ein paar "Schwiegertochter gesucht"-Fans einen TV-Fake...

Unter einem Facebook-Post auf der offiziellen "Schwiegertochter gesucht"-Seite kam diesbezüglich eine Diskussion ins Rollen – ein Fan witterte nämlich einen Schwindel. "Die Geschichte von Gerhard und Nadine ist doch konstruiert", vermutete ein Nutzer und erklärte seine Theorie: "Ich habe mich schon gewundert, dass er als Einziger die Frauen schnell nach Hause schickt. Jetzt ergibt es einen Sinn. Das war genauso geplant."

Diesen Vorwurf wollte Gerhard nicht auf sich sitzen lassen – der "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat antwortete höchstpersönlich auf den kritischen Kommentar. "Das ist in keiner Weise konstruiert!", stellte der Hochzeitsredner klar und begründete sein Verhalten: "Ich schicke die Frauen 'schnell' nach Hause, wenn ich weiß, dass es nicht passt – und bei den beiden wusste ich, dass es nicht passt." Dementsprechend sei seine TV-Geschichte zu 100 Prozent real und entgegen der Vorwürfe nicht von der Produktion oder ihm selbst konstruiert.

TVNOW Vera Int-Veen, "Schwiegertochter gesucht"-Moderatorin

TVNow "Schwiegertochter gesucht"-Star Gerhard und seine Mutter Karin

TVNow Karin, Vera und Gerhard bei "Schwiegertochter gesucht"

Kam euch die Geschichte rund um Gerhard und Nadine auch etwas komisch vor? Nein, überhaupt gar nicht! Ja, ein bisschen schon... Abstimmen Ergebnis anzeigen



