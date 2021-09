Maren (29) und Tobias Wolf haben offenbar die ganz große Liebe gefunden. Bereits seit ihrer Jugend gehen die beiden YouTuber gemeinsam durchs Leben und halten auch in schlechten Zeiten stets zusammen. Im August des vergangenen Jahres kam dann schließlich ihr gemeinsamer Sohn auf die Welt und Anfang Juli zelebrierten sie ihren vierten Hochzeitstag. Jetzt feierte das Paar seinen neunten Jahrestag, zu dem Maren ihrem Tobias einige liebevolle Worte widmete.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 29-Jährige nun eine Reihe an Fotos, die das Paar über die Jahre ihrer Beziehung hinweg zeigten. "Heute sind es neun Jahre, die wir schon zusammen sind", begann die Blondine ihren Post. Sie fuhr fort, dass sie gar nicht glauben könne, wie schnell die Zeit doch verfliege und was sie alles schon gemeinsam erlebt hätten. Während einige Pärchen-Pics die beiden Influencer in jüngeren Jahren abbildeten, postete Maren auch ein paar Familienfotos, auf denen auch ihr einjähriger Sohn Lyan River (1) zu sehen war.

In den Kommentaren unter der Bilderreihe gratulierten den Webstars zudem viele User zu ihrem Glück. "Ich kann mich einfach noch daran erinnern, als du das erste Mal davon erzählt hast. Es kommt mir vor wie gestern", schrieb ein langjähriger Fan der Eltern. Auch einige prominente Freunde der Eheleute freuten sich mit dem Paar über dieses Jubiläum. So schrieb Fata Hasanović (26) beispielsweise, dass die gebürtige Kölnerin und ihr Mann einfach ein tolles Paar wären und Marens "Hubby" kommentierte den Beitrag mit drei roten Herz-Emojis.

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, YouTuber

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, YouTuber

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de