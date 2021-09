Ein erster kleiner Vorgeschmack auf ihren neuesten Film! Mila Kunis (38) ist aktuell in New York für den Dreh der neuen Netflix-Produktion. In dem Film, der auf dem gleichnamigen Buch von Jessica Knoll basiert, spielt Mila an der Seite von Ratched-Darsteller Finn Wittrock. Zum Cast zählen außerdem "Flashdance"-Star Jennifer Beals und "White Lotus"-Darstellerin Connie Britton (54). Die gebürtige Ukrainerin wurde nun am Set von "Luckiest Girl Alive" gesichtet.

Mila wechselte gleich mehrmals ihr Outfit für den Dreh. Die Frau von Ashton Kutcher (43) trug für eine Szene ein elegantes hellblaues Kleid und hielt dabei einen roten Regenschirm in der Hand. Sie wurde außerdem zusammen mit ihrer Kollegin Justine Lupe fotografiert. Dabei waren die zwei Frauen in sportliche Outfits gekleidet und rannten gemeinsam durch die Stadt. Justine ist bereits bekannt aus Serien wie "Mr. Mercedes" und "The Marvelous Mrs. Maisel". Auch die tolle Chemie zwischen Mila und ihrem Co-Star Finn Wittrock konnte man beobachten: Sie filmten auf den Straßen New Yorks eine Liebesszene, in der sie sich küssten.

In "Luckiest Girl Alive" geht es um Ani FaNelli (gespielt von Mila Kunis), die als Teenager eine Schießerei an ihrer Schule miterlebte. Nun will der Regisseur einer Crime-Dokumentation sie zu dem schockierenden Vorfall befragen. Mila übernimmt im Film neben der Hauptrolle auch den Job der Produzentin.

MEGA Mila Kunis am Set von "Luckiest Girl Alive" in New York

MEGA Mila Kunis und Justine Lupe am Set von "Luckiest Girl Alive" in New York

MEGA Mila Kunis und Finn Wittrock am Set von "Luckiest Girl Alive" in New York

