Kaley Cuoco (35) steht wieder gut gelaunt vor der Kamera! Im Privatleben hat die The Big Bang Theory-Darstellerin keine leichte Zeit hinter sich. Nach drei Jahren Ehe gehen die Blondine und Karl Cook getrennte Wege. Trotz der Trennung beteuerte das Paar jedoch, keine Feindseligkeit zu verspüren. Tatsächlich scheint die Schauspielerin nicht lange Trübsal zu blasen. Auf neuen Aufnahmen ist Kaley zu sehen, wie sie ausgelassen mit ihrem Kollegen Pete Davidson (27) herumalbert!

Der Comedian und die 35-Jährige stecken gerade mitten in den Dreharbeiten für die romantische Komödie "Meet Cute". Dabei scheinen die beiden reichlich Spaß zu haben. Als Hauptdarsteller liegen Kaley und Pete einander nicht nur in den Armen. Bei bester Laune warfen sich die Schauspieler unter anderem auch auf einem Karussell in witzige Posen und blödelten herum, während sie gemeinsam durch New York liefen.

Vermutlich verbindet die beiden unter anderem auch der Herzschmerz miteinander. Denn nicht nur Kaley, sondern auch Pete hatte vor wenigen Wochen eine Trennung durchleben müssen. Kurz nachdem der Entertainer und Bridgerton-Star Phoebe Dynevor (26) ihre Beziehung offiziell gemacht hatten, war auch schon wieder alles aus und vorbei.

Getty Images Karl Cook und Kaley Cuoco bei den Golden Globe Awards im Januar 2019 in Beverly Hills

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Pete Davidson und Kaley Cuoco am Set von "Meet Cute"

ActionPress Phoebe Dynevor und Pete Davidson in London im Juli 2021

