Was steckt hinter diesen Fotos von Kaley Cuoco (35) und Pete Davidson (27)? Eigentlich schien der Comedian trotz Fernbeziehung total glücklich mit Phoebe Dynevor (26) zu sein. Nach nur wenigen Monaten sollen Pete und die Bridgerton-Darstellerin seit Kurzem aber wieder getrennte Wege gehen. Das behauptet zumindest ein Insider. Neue Fotos zeigen den US-Amerikaner nun innig mit Kaley – tröstet die Schauspielerin ihn über seinen Liebeskummer hinweg?

Pete und Kaley stehen gerade in New York für ihren neuen Film "Meet Cute" vor der Kamera. Fotos vom Set zeigen die beiden bei einem intensiven Gespräch, auf einem Pic umarmt der The Big Bang Theory-Star den 27-Jährigen sogar. Ob sie Pete in diesem Moment wegen seiner Trennung tröstet? Eher nicht – möglicherweise handelt es sich dabei einfach um eine kommende Szene aus dem Film. Laut Deadline ist das Konzept des Streifens: "Was würdest du tun, wenn du in die Vergangenheit eines geliebten Menschen reisen könntest, um seine Wunden zu heilen und einen perfekten Partner zu finden?" Pete und Kaley spielen die Hauptrollen.

Gut tut dem Komiker die Ablenkung aber allemal. Auf vielen Aufnahmen strahlt er an der Seite der Blondine – und scheint in diesen Momenten nicht an seine Ex zu denken. "Die Romanze von Pete und Phoebe begann ziemlich stürmisch und beide waren von Anfang an total engagiert. Aber mit der Zeit ist es immer offensichtlicher geworden, dass es schwierig sein wird, die Beziehung aufrechtzuerhalten", erklärte eine Quelle gegenüber The Sun zur Trennung.

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Kaley Cuoco und Pete Davidson,

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Pete Davidson und Kaley Cuoco am Filmset von "Meet Cute"

ActionPress Phoebe Dynevor und Pete Davidson in London im Juli 2021

