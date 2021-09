Jill Lange (21) verwöhnt ihren Single-Favoriten Alexander Golz (25) – und das im Beisein ihrer besten Freundin Walentina Doronina! Bereits in der vergangenen Folge von Are You The One – Reality Stars in Love verzogen sich Alex und Jill in den Boom-Boom-Room, um miteinander Sex zu haben. Befriedigt schien der Lockenkopf aber noch längst nicht zu sein. Jetzt ließ sich Alex von Jill einen Handjob geben – und zwar mitten im Schlafsaal!

Auch wenn die beiden Turteltauben vielleicht der Meinung waren, ihre Mitbewohner würden tief schlafen, hat Kandidatin Kathleen Glawe alles mitbekommen. Und das erzählte sie den anderen am nächsten Morgen auch brühwarm: "Alex und Jill haben rumgemacht und er hat sich einen machen lassen!" Die Aufnahmen der Kameras liefern den Zuschauern tatsächlich den Beweis. Viel unangenehmer an der Sache war allerdings, dass Jills Freundin Walentina direkt mit ihrem Gesicht daneben lag.

Von der nächtlichen Action zwischen Alex und Jill hat die Blondine aber offenbar wirklich nichts mitbekommen. Für das Paar ganz gut – ohnehin machen sie aus dem Handjob eher ein kleines Geheimnis. "Ich hab ein bisschen Muskelkater im rechten Arm, ich weiß auch nicht, woran das liegen könnte", scherzte Jill im Einzelinterview. Und Alex? Der genießt und schweigt seitdem wie ein Gentleman.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / kathiie__ Kathleen Glawe, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

Anzeige

TVNOW Alexander Golz, Bachelorette-Kandidat 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de