Lily Collins (32) ist unter der Haube! Im September des vergangenen Jahres gab die Schauspielerin bekannt, dass ihr Partner Charlie McDowell (38) um ihre Hand angehalten hat. Seitdem betonte sie immer wieder, wie glücklich sie über den Antrag ist und wie sehr sie sich auf die Hochzeit freut. Wann genau diese stattfinden wird, war bis dato allerdings unklar. Jetzt war es endlich so weit: Lily und Charlie haben sich das Jawort gegeben!

Auf Instagram teilte die 32-Jährige nun eine Reihe von Hochzeitsbildern. Charlie trägt einen schwarzen Anzug – Lily erstrahlt in einem langen, eng anliegenden weißen Kleid. "Ich war nie glücklicher", schwärmte sie in der Bildunterschrift. Was als ein Märchen begonnen habe, sei nun ihre ewige Realität. Die Trauung hat am 4. September, also dem vergangenen Samstag stattgefunden. Von der Feier sei die Emily in Paris-Darstellerin immer noch total überwältigt.

In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche zahlreicher Fans, aber auch einiger Promis. Dazu gehörten unter anderem Vanessa Hudgens (32), Sarah Hylan, Natalia Bryant (18), Maddie Ziegler (18), Eiza Gonzalez und Reese Witherspoon (45). "So schön", schrieb beispielsweise Letztere.

