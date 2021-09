Sie macht ernst! Die aktuelle Love Island-Staffel glich für Lena Schiwiora einer Achterbahnfahrt: Mit Jannik ging es auf und ab, auf Annäherungen folgten immer wieder tränenreiche Krisen. Zuletzt wirkte es so, als würde die Blondine ihre Teilnahme an der Kuppelshow vorzeitig beenden – und tatsächlich: In der heutigen Folge zog die Beauty die Reißleine. Lena zog freiwillig aus der Traumvilla aus!

In der Strandhütte offenbarte sie die Beweggründe für ihren folgenschweren Entschluss: "Ich habe realisiert, den größten Fehler gemacht zu haben, den man hier machen kann: Ich habe auf meinen Kopf gehört, anstatt auf mein Herz!" Nachdem alle Islander versammelt waren, machte Lena den größten Vorwurf allerdings sich selbst: "Ich habe mich hier selber angelogen." Sie habe sich von einer Wunschvorstellung leiten lassen, die nicht der Realität entsprochen habe.

Sie habe noch überlegt, länger zu warten, fügte Lena hinzu. Doch zuletzt hätten sich ihre Hoffnungen, in der Villa auf ihren Traummann zu treffen, leider zerschlagen: "Ich wünsche euch das Beste, aber für mich ist die Reise hier zu Ende!" Sie sei jedoch zuversichtlich, dass sie Mr. Right draußen begegnen werde.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Der "Love Island"-Cast 2021

RTLZWEI Lena Schiwiora bei "Love Island" 2021

RTLZWEI Lena Schiwiora bei "Love Island" 2021

