Hat Lena Schiwiora jetzt die Nase voll? In den vergangenen Tagen erlebte die Blondine auf Love Island ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle: Nach ersten Annäherungen kriselt es zwischen der Beauty und ihrem Favoriten Jannik, kurz darauf kommen sich die beiden dann aber doch wieder näher – um anschließend die Sache doch abzuhaken. Bei einem Spiel scheint jetzt erneut mächtig Ärger zu drohen: Schmeißt Lena kurz darauf sogar hin?

Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung des Senders RTLZWEI hervorgeht, erfahren die flirtwütigen Kandidaten in der kommenden Folge bei einem Quiz, was die Zuschauer jeweils von ihnen halten. Dabei trifft die Frage, wie viel Prozent der Fans glauben, dass Lena nur mit den Jungs spiele, die Ex von Robin Riebling besonders hart. Auf die Antwort könnte sie wohl liebend gerne direkt verzichten. "Nee, ich habe keinen Bock, da gehe ich nach Hause", lautet ihre Reaktion, woraufhin sie kurzerhand die Spielrunde verlässt.

Für Lenas TV-Mitbewohner Domenik Forster ist die Frage hingegen gar nicht so abwegig – er würde sich bei der Abstimmung offenbar ganz klar für die Antwortmöglichkeit entscheiden, die Lena ein Spielchen vorwirft. "Ich habe schon das Gefühl, dass Lena vor der Kamera Show macht", erklärte der 25-Jährige seine Entscheidung.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Love Island Lena Schiwiora

RTLZWEI Lena Schiwiora, Kandidatin bei "Love Island"

RTLZWEI Domenik Forster

