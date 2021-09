Beunruhigende Neuigkeiten von Antonia Hemmer. Eigentlich gibt die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin im Netz relativ viel von sich preis – egal, ob es um Beauty-Eingriffe oder Details zu ihrer Beziehung mit ihrem Freund, dem TV-Landwirt Patrick Romer, geht. Doch in den vergangenen Tagen ist es sehr ruhig auf ihren Social-Media-Kanälen geworden – und das aus einem besorgniserregenden Grund: Antonia liegt in einer Klinik.

In seiner Instagram-Story verriet Patrick, dass ihn zahlreiche Fragen von Fans erreichen, warum es seit dem Wochenende so still um seine Freundin geworden ist. Daraufhin teilte der Baden-Württemberger mit: "Ihr geht es im Moment gar nicht gut und sie aktuell im Krankenhaus." Warum genau sie sich in ärztlicher Behandlung befindet, gab er allerdings nicht preis. Er teilte jedoch ein Foto, auf dem ihre Hand zu sehen ist, in die sie scheinbar eine Infusion bekommen hatte.

Vor vier Tagen postete Antonia noch ein heißes Bild aus dem Ibiza-Urlaub, auf dem sie in einem Crop-Top und einer knappen Shorts vor der Skyline posiert. Die Hannoveranerin hatte auf der Mittelmeerinsel zuletzt eine Auszeit mit ihrem Liebsten genossen.

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Bauer Patrick und Antonia Hemmer im Februar 2021

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de