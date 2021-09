Cathy Hummels (33) hat es gerade nicht leicht! Die Kampf der Realitystars-Moderatorin muss sich momentan täglich mit den Trennungsgerüchten auseinandersetzen, die um sie und ihren Mann Mats Hummels (32) kursieren. Angeblich soll das Paar schon seit Längerem getrennte Wege gehen – und der Fußballer soll sogar schon in einer neuen Beziehung sein. Jetzt machen Cathy auch noch ihre Hater im Netz zu schaffen: Sie postete ein Foto mit ihrem Sohn Ludwig von einem Shoppingtrip – und kassiert dafür nun einen Mega-Shitstorm!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 33-Jährige eine Aufnahme, die sie mit ihrem Spross beim Einkaufen zeigt. Auf dem Schnappschuss strahlt Cathy über beide Ohren – und scheint einen tollen Tag mit ihrem Nachwuchs zu haben. Obwohl die TV-Bekanntheit das Gesicht ihres Kindes auf dem Foto zensierte, erntet sie heftige Kritik von ihren Fans. "Der arme Junge! Obwohl das Bild etwas verpixelt ist, sieht man, was er für eine Schnute zieht" und "Da lacht leider mal wieder nur die Mama", lauten nur zwei der vielen Reaktionen unter dem Post.

Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin hat sich zu den fiesen Kommentaren bislang nicht geäußert. Kürzlich machte sie jedoch eine Ansage im Netz. "'Fuck Off', im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn es jemand nicht gut mit euch meint, dann: Bye, bye und f*ck off", notierte Cathy unter einem Foto in ihrer Instagram-Story. Ob dieser Satz an ihre Kritiker gerichtet sein soll, verriet sie jedoch nicht.

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels, August 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

