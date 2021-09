Erneut schwere Zeiten für Sophia Thiel (26). Erst vor einigen Monaten hatte die Fitness-Influencerin nach einer langen Pause ihr großes Comeback gefeiert. Ganz offen spricht sie seitdem über die Hintergründe ihrer Offline-Zeit: Sophia räumt ein, mit ihrer mentalen Gesundheit gekämpft und unter Bulimie gelitten zu haben. Jetzt muss sie erneut einen heftigen Schlag verkraften: Ihr geliebter Opa ist unerwartet verstorben.

Das gab die Social-Media-Beauty vor wenigen Augenblicken in ihrer Instagram-Story bekannt. "Am Montagabend ist mein Opa verstorben und ich/ wir können es gar nicht so richtig fassen. Noch vor ein paar Tagen haben wir gemeinsam Urlaub in Spanien gemacht...", schrieb sie mit weißer Schrift auf einem schwarzen Hintergrund. Der Schock über diesen Verlust sei groß, denn noch während des Trips habe ihr Großvater ganz fit gewirkt.

Mit ihrem Opa sei ein wichtiger Teil der Familie gestorben. "Meine Beziehung zu ihm war besonders", äußerte Sophia. Die 26-Jährige gab außerdem zu: "Ich weine sehr viel und muss auch beim Schreiben dieses kurzen Textes weinen." Sie wolle sich nun erst einmal zurückziehen und den Verlust verarbeiten.

Anzeige

Voß, Cindy Sophia Thiel, YouTuberin

Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de