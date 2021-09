Nico muss sich schweren Anschuldigungen stellen! Der Bio-Landwirt hatte sich zur Bauer sucht Frau International-Hofwoche drei Damen eingeladen, die er näher kennenlernen wollte. Karin und Tirza kannte er nur von Fotos – Nicola ist ihm dagegen schon beim Dreh seines Vorstellungsvideos für die Kuppelshow begegnet. Laut Karin sollen sich der in Costa Rica lebende Bauer und die Produktionsmitarbeiterin aber schon viel früher über den Weg gelaufen sein und damit in der Sendung gelogen haben. Im Promiflash-Interview teilte sie nun heftig gegen Nico und Nicola aus!

"Die Dreharbeiten waren Anfang Mai 2021 zu Beginn der Regenzeit. Nicola hat er ja zum Trailer-Dreh, so sagt man, kennengelernt", erzählte Karin gegenüber Promiflash. Dieser werde in der Regel drei bis vier Monate vor Beginn der eigentlichen Dreharbeiten und demnach Anfang des Jahres aufgezeichnet. Allerdings habe Nico ein Foto von Nicola geliked, das sie bereits im Dezember 2020 auf Facebook hochgeladen hatte. Mittlerweile soll er seinen Like wieder entfernt haben. "Das heißt, sie kannten sich drei bis fünf Monate vorher oder länger. [...] Wenn er kein schlechtes Gewissen hat, kann er es doch stehen lassen", betonte die Baden-Württembergerin. Inzwischen sind die Likes auf Nicolas Account ausgeblendet.

Darüber hinaus behauptete Karin, dass Nicola, nicht wie im TV erwähnt, nur als Übersetzerin, sondern auch als Theaterschauspielerin tätig sei. "Es wäre natürlich komisch, wenn der Zuschauer liest: Theaterschauspielerin", mutmaßte die selbstständige Finanzberaterin. Die zwei sollen sowohl der Produktionsfirma als auch RTL alles vorgespielt haben: "Tirza und ich waren nur Statisten bis Nicola kam." Zudem soll sie auch nicht aus dem von Nico knapp drei Stunden entfernten San José stammen, sondern in La Fortuna leben. Von dort aus sind es nur knapp 20 bis 30 Minuten Fahrt bis zu dem 47-Jährigen.

Auf Nachfrage von Promiflash erklärte RTL: "Nicola wurde als Dolmetscherin für den Porträt-Dreh gebucht und sie hat sich daraufhin später für Nico beworben. Dies wurde in der Sendung so thematisiert und transparent gemacht." Was genau Nico den Damen gesagt hat, sei schwer nachzuvollziehen.

