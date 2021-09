Was läuft wirklich zwischen Robin Riebling und Lena Schiwiora? Seitdem die Influencerin an der beliebten Datingshow Love Island teilgenommen hat, brodelt die Gerüchteküche: Die TV-Bekanntheit soll noch Gefühle für ihren Ex-Verlobten haben, mit dem sie einst bei Temptation Island zu sehen war. Spätestens als die Blondine in dem Format freiwillig ihre Koffer packte, fühlten sich viele Zuschauer in ihren Vermutungen bestätigt. Nach ihrem Auszug meldet sich Lena nun im Promiflash-Interview selbst zu Wort – und setzt den Spekulationen ein Ende!

Im Gespräch mit Promiflash stellte die 24-Jährige klar, was sie von dem Gerede hält. "Also ich muss sagen, als ich hier rausgekommen bin und davon gehört habe, war es für mich ein richtiger Schock, dass es dieses Gerücht gibt", berichtete sie. Sie könne überhaupt nicht nachvollziehen, dass so viel über ihre Vergangenheit mit Robin spekuliert wurde. "Dazu kann ich auch direkt sagen, dass es zu 100 Prozent nicht stimmt und ich es sehr schade finde, dass man dafür verurteilt wird, dass man sich im Guten trennt", wetterte Lena.

Ihr Ex-Verlobter äußerte sich vor wenigen Tagen ebenfalls zu den Gerüchten. Der Fußballer ging sogar noch weiter – und leitete rechtliche Schritte ein. "Ich bin schon mit einem Anwalt an der ganzen Sache dran, da das ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch falsche Medienberichterstattung ist", erklärte Robin sein weiteres Vorgehen in seiner Instagram-Story.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Lena Schiwiora bei "Love Island" 2021

Lena Schiwiora und Robin Riebling, Reality-TV-Stars

Robin Riebling im März 2019

