Jimi Blue Ochsenknecht (29) ist zurück auf Instagram. Der Schauspieler sorgte in den vergangenen Tagen für einige Schlagzeilen. Erst Anfang des Monats gab er die Trennung von seiner schwangeren Freundin Yeliz Koc (27) bekannt – was zu einem kleinen Schlagabtausch im Netz führte. Daraufhin gönnte sich der Sohn von Natascha (57) und Uwe Ochsenknecht (65) eine Social-Media-Auszeit – die nun offenbar beendet ist. Jimi meldete sich auf seinem Account zurück.

In seiner Instagram-Story gab der 29-Jährige seine Netz-Rückkehr bekannt: "Social-Media-Pause hat gut getan", heißt es darin. Mehr teilt Jimi seinen Fans über die vergangenen Tage ohne Social Media allerdings nicht mit. Stattdessen postete er noch ein kurzes Selfie-Video und einen Werbe-Post.

Was genau zwischen Jimi und Yeliz vorgefallen ist und zum endgültigen Split der werdenden Eltern geführt hat, ist bisher noch nicht bekannt. Die Influencerin deutete ihren Followern allerdings schon an, über die offenbar nicht ganz harmonische Trennung später noch auszupacken. "Ich werde alles erzählen und ihr werdet alles erfahren. Ihr wisst ja, ich halte nie meinen Mund", kündigte sie an.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Promipärchen

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de