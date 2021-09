Die Ringe sind ausgetauscht! Schon seit Wochen haben die Fans auf diesen emotionalen Moment hingefiebert: Bei Unter uns stand die TV-Hochzeit von Vivien (Sharon Berlinghoff, 25) und Tobias (Patrick Müller, 33) an. Allerdings schien es zuletzt so, als könnte die große Feier nicht wie geplant stattfinden. Die Hochzeitslocation wurde nach einer Gasexplosion nämlich massiv beschädigt. Vivi witterte bereits einen bösen Fluch – von ihrer eifersüchtigen Mutter auferlegt. Aber Ende gut, alles gut? Promiflash verrät euch, wie chaotisch, aber dennoch romantisch das "Unter uns"-Jawort war.

Obwohl zu Beginn der heutigen Folge noch Tränen bei Vivien geflossen waren, konnte sich die Brünette aufraffen und mit aller Kraft gegen den vermuteten Hochzeitsfluch ankämpfen. Nach Brautkleid-Desaster, Selbstbräuner-Fail, der explodierten Hochzeitslocation und jeder Menge anderer Probleme im Vorfeld konnte die medizinische Fachangstellte nichts mehr daran hindern, ihrem Bräutigam am Altar zu begegnen. Auch der Anwalt hatte Pläne und stellte eine Ersatzfeier auf die Beine. Am Ende konnten die Schillerallee-Bewohner mit vereinter Kraft eine Traumhochzeit organisieren – und zwar direkt in der eigenen Nachbarschaft. "Tobias – du bist mein Lieblingsmensch. Und das wird immer so bleiben", säuselte Vivi. Nachdem auch ihr Partner das Ehegelübde ausgesprochen hatte, wurden die Ringe ausgetauscht.

Achtung, Spoiler!

Auch in der morgigen Folge, die bereits auf TVNow abrufbar ist, geht die Hochzeitsfete noch weiter. Dann dürfen sich die Fans vor allem auf einen besonders emotionalen Moment freuen: Vivien singt ihrem frisch angetrauten Ehemann nämlich ein Ständchen. Mit Unterstützung von Nika (Isabelle Geiss) und Conor (Yannik Meyer) hat sie einen Song für den freudigen Anlass geschrieben.

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Vivien (Sharon Berlinghoff) und Tobias (Patrick Müller) bei ihrer "Unter uns"-Hochzeit

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Vivien (Sharon Berlinghoff) und Tobias (Patrick Müller) bei "Unter uns"

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Sharon Berlinghoff als Vivi bei "Unter uns"

TVNow/ Stefan Behrens Der "Unter uns"-Cast bei Vivien (Sharon Berlinghoff) und Tobias' (Patrick Müller) Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de