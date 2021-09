Schwelgen Shailene Woodley (29) und Aaron Rodgers (37) tatsächlich im Elternglück? Nach der Verlobung der Schauspielerin mit dem NFL-Star im Februar spekulieren Fans, ob das baldige Ehepaar nicht auch bald Nachwuchs erwartet. Die Big Little Lies-Darstellerin stellte kürzlich klar, dass das Paar mit der Hochzeit noch warten wolle. Ist der Grund dafür, dass Shailene und Aaron jetzt ein Baby bekommen haben? Mit einem Post heizte die 29-Jährige die Gerüchte mächtig an!

In ihrer Instagram-Story postete Shailene ein Schwarzweiß-Foto, auf dem eine Hand zwei kleine Babyfüßchen hält. Den brisanten Schnappschuss kommentierte die Beauty nicht. Nach den aufkommenden Gerüchten um eine mögliche Schwangerschaft spekulierten Fans daraufhin fleißig, was Shailenes Beitrag bedeuten könne.

"Haben Shailene und Aaron ein Baby bekommen? War sie schwanger und hat es niemandem erzählt?", sprudelten aus einem Twitter-User Fragen zum kryptischen Foto der US-Amerikanerin nur so heraus. Auch andere Nutzer fragten sich, was es mit dem Baby in ihrer Instagram-Story auf sich hat. Was meint ihr? Hat Shailene wirklich ein Baby bekommen oder ist es vielleicht das Baby von Freunden? Stimmt unten ab!

Instagram / shailenewoodley Fotobeitrag von Shailene Woodley

Instagram / aaronrodgers12 Aaron Rodgers, NFL-Star

Getty Images Shailene Woodley, Schauspielerin

