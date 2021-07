Shailene Woodley (29) wollte ihre Liebe eigentlich möglichst privat genießen. Im Februar hatte die "Divergent"-Darstellerin ihre Fans mit der Neuigkeit überrascht, dass sie den NFL-Star Aaron Rodgers (37) so bald wie möglich heiraten wird. Später verriet sie, dass sich das Paar sogar bereits weitaus früher – nämlich schon im vergangenen Jahr – verlobt hatte. Jetzt gibt sich die Schauspielerin erneut ungewohnt offen und erklärt, weshalb sie die Verlobung so lange für sich behielt.

Gegenüber The Hollywood Reporter erklärte die 29-Jährige, dass sie tatsächlich sehr froh darüber sei, dass das Paar sein Geheimnis über solch eine lange Zeit hinweg wahren konnte, ohne dass etwas an die Öffentlichkeit drang. "Als wir bekannt gaben, dass wir verlobt sind, haben wir das nur getan, weil wir nicht wollten, dass es jemand anderes vor uns tut", erklärte die "Das Schicksal ist ein mieser Verräter"-Bekanntheit schlicht. Sie erläuterte zudem, dass sie und ihr Liebster die romantischen News erst viele Monate nach dem großen Moment bekannt gegeben hatten, weil sie ihre Beziehung zunächst in Ruhe genießen wollten.

Erstmals waren Gerüchte über eine mögliche Liaison zwischen der brünetten Schönheit und dem Sportler im Juli 2020 aufgekommen. In einer Dankesrede im vergangenen Februar befeuerte der 37-Jährige die Gerüchteküche noch mehr, indem er plötzlich von seiner "Verlobten" sprach. Viele Fans vermuteten dann, dass es sich dabei eigentlich nur um die "Big Little Lies"-Darstellerin handeln konnte. Noch im selben Monat hatte schließlich auch Shailene die freudige Botschaft in der TV-Sendung "The Tonight Show" mit Kultmoderator Jimmy Fallon (46) preisgegeben.

Anzeige

Getty Images Shailene Woodley im September 2019

Anzeige

Getty Images Aaron Rodgers im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Shailene Woodley im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de